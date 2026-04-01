‘ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ’

ಕಕ್ಕೇರಾ: 'ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ, ಅವರನ್ನೇ ಜೀವನದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಹ್ಮದ್ ಘಾಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಂಪಾರದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತನಾಡಿ, 'ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವೇ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ, ಕಾಲೇಜು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಬಸನದೊಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಹ್ಮದ್ ಘಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣು ಗೋವಿಂದರ್, ಸೋಮು ಜುಮ್ಮಾ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್, ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಗೋಪಾಲ, ಭೂದಾನಿ ಸೋಮನಾಥ ಕವಾಸ್, ನಂದಪ್ಪ ವಾರಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಪಾ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಗುಡಿಯರ್, ಬಸಪ್ಪ ಜಂಪಾ, ಬಸವನಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ, ಶರಣಪ್ಪ, ನಂದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿ, ದುರಗಪ್ಪ ಎಂ., ಗುಡದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶಾಂತಪುರ, ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಸಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಮಾಧುರಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಆಫ್ರೀನ್, ಬಸವರಾಜ, ಅರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>