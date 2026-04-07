ಕಕ್ಕೇರಾ: 'ಪ್ರಧಾನೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಿಆರ್ಪಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಧಾನೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'27 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಚೆನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುಕ್ಕಿಂತ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಧಾನೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಅವರು ಸೌಮ್ಯಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು, ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅವರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿರೇಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಮಾಸ್ತರ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಕಲಿಕಾಸಕ್ತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಜಾತಶತ್ರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪ ದಳಾರ್, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಿಲಾರಿ, ಅಮರೇಶ ಕರಡಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿಮಡಿ, ಸಿಕಂದರ್, ನಾಗರಾಜ ಎಂ, ಸೋಮನಾಥ ಬಾಕ್ಲಿ, ಸುಭಾಸ್ ಒಂಟಿ, ರಂಜಾನ ಲೋಣಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಜುಬೇರ್ ಮಕಾಂದರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ರಾಜವಾಳ, ಮಂಜು ಸುಭೇದಾರ್, ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡಗೇರಾ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಸಂಗೀತಾ, ನೀಲಮ್ಮ ದೇಸಾಯಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಗೌರಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-30-97638422</p>