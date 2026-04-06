‘ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುರಿಯಾಗಲಿ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ, ಚಿತ್ರನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಸಮತಾ ದಿವಸ್’ ಹಾಗೂ ‘ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ’ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಾಬೂಜಿ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪೆರಿಯಾರ್, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ಕುವೆಂಪು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸಮಾಜ. ಅಂಥ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಯಾನ, ಮಂಗಳಯಾನ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತಳಹದಿಯಾಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಂಚಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಗತ್ಯ. ನಮಗೆ ಮೌಢ್ಯ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಬೇಕಿದೆ. ಅದುವೇ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕನಸು. ಅದುವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ’ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಜಾಗೃತಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬೂಜಿ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪೆರಿಯಾರ್, ಕಾನ್ಶಿರಾಂ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲೀಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದ ಮಹನೀಯ ಬಾಬೂಜಿ’ ಎಂದರು.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಲವಾರಕರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಬೂಜಿ ವಿಚಾರವುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿನೋದ ಕೆ.ಬಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು ಬಾಬೂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದ ಕಥನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಹದನೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರು ಬಾಬೂಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹನೀಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ‘ಪದ್ಮಶ್ರೀ’ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಮಾನೆ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆ.ಬಿ.ವಾಸು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಟೀಕಾರ, , ವಕೀಲೆ ಅರುಂಧತಿ, ದಶರಥ ಕಲಗುರ್ತಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುತ್ಯಾ, ಎ.ಎಸ್.ನಾಗೇಶ, ಮೌನಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಟೀಕಾರ ಹಾಘೂ ನಂದಿನಿ ಸನಬಾಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-34-654376316</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>