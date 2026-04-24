‘ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನವನ್ನೂ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಶರಣಬಸವ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವಿ. ಶಿವಾನಂದನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಸತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 'ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏ.23ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ ಹಾಗೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓದು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ನಿರಾಸೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಸತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಕವನ ವಾಚನ, ಕಥೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣಗಳು ನಡೆದವು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ದೇವರಕಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಪದಾ, ಕುಲ್ಸುಮ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಂಕಿತಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>