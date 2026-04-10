ಜನಗಣತಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೂರುದಿನ ತರಬೇತಿ

ಕಾಳಗಿ: ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ-2027ರ ನಿಮಿತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏ.16ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಗಣತಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20 ಜನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ 244 ಜನ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ (ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸುರೇಶ ನಾಗೂರೆ, ಸಂತೋಷ ಮಡಕಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, 34 ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಕಜಾ ಎ., ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸಂತೋಷ ಚಂದನಕೇರಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಕ್ಷೇಮಶೆಟ್ಟಿ ಅನೇಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಏ.6, 7ರಂದು 44ಜನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು) ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>