ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಲ ದಿವಸ್‌ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಉತ್ಕಲ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಡಿಶಾದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆ.ಸಿ. ಗೌಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಲ್ಪುರಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು. ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಿರು ರೂಪಕ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>