ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ: ಸ್ವಾಮಿರಾವ್

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಇಂತಹ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಹುರುಪು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರದ ಮಹೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 18 ದಿನದ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳು, ಪರಿಸರದ ಒಡನಾಟವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಛಲ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಜಾತಾ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ, 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ಕಥೆ, ನಾಟಕ, ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್, 'ಇಂದು ಮೌಲ್ಯಧಾರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಸರದ ಒಡನಾಟ, ಬದುಕುವ ಕಲೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ರಹಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನವಿಲುಗರಿ ಧಾರವಾಡ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್ ರಚಿಸಿದ 'ಹರಿದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಬಲ' ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಶೆಟ್ಟಿ ದೋರನಳ್ಳಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಜಯ್ ಡೋಲೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>