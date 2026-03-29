ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಿಕೆಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ರನ್ನರ್ ಅಪ್

ಕಲಬುರಗಿ: ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಬಿಐಟಿಎಂ) ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಟಿಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಕ್ತಿ–2026 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿತು.</p>.<p>ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಕೆಐಟಿ) ಕಾಲೇಜು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದ ಎಚ್ಕೆಇ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶೀಲ್ ಜಿ. ನಮೋಶಿ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಜ್ಞಾನ–ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಪಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಟಿಯು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 18 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಯುಕ್ತಿ' ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಚಾಣಾಕ್ಷ, ರೋಬೊ ಸಮರ, ಕ್ವಿಜ್, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯನ, ಸಮೂಹ ಗಾಯನ, ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ, ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕ್ರೀಡೆ, ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಎನ್ ವಿ.ವಿ. ಕುಲಪತಿ ಸೈಯದ್ ಮುಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ, ಹಜರತ ಶೇಕ್ ಮಿನ್ಹಾಜುದ್ದೀನ್, 'ಯುಕ್ತಿ' ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಗಾದಗೆ, ಮನೀತ್ ಪಿ.ಡಿ., ಅಂಬರೇಶ್ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎ.ವಾಹಿದ್, ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್, ಸತೀಶ ಉಪಳಾಂವಕರ್, ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಿವರಾಮನಗೌಡ, ವೀರೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಸ್ವರೂಪಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕೋಡ್ಲಿ ಇತರರಿದ್ದರು. ಆರ್ಜೆ ವಾಣಿ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>