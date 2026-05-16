‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವು ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮಾಜ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ 'ಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ–2026' ತಾಂತ್ರಿಕ– ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ–ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗುವ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಧ್ಯೇಯ ಹೊಂದಬೇಕು. ಯುವಜನರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ, ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳ, ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮರ್ಥರಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. ಆ ನಿರ್ಬಂಧ ದಾಟಿ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು, ನವಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನ, ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಅವುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಬಹುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೀವು ಬರೀ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮನುಜರೂ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ಪಾಲಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು.ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾಗಮ, ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಝಗಮಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದರು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 9ನೇ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಡವೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಡಿ.ಮೈತ್ರಿ, ಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಎಸ್.ಎಚ್.ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಕುಲಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾಕಾ, ಬಸವರಾಜ ಗಾದಗೆ, ವಿಟಿಯು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ.ಶುಭಾಂಗಿ ಡಿ.ಸಿ., ಡೀನ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಜವಳಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ ಮಾಕಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>