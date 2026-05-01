ಮುಂದುವರಿದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಗುರುವಾರ ಎರಡು ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಸೌಧ ಎದುರಿನ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೌಕರರು ಗುರುವಾರವೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 3ರಂದು ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನನಿರತರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೀಲಪ್ರಕಾಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೆಂಗಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶಾ ಎಸ್.ಎಂ. ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೇ 1ರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಆದೇಶ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೇ 1ರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಗುರುವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗುವಿವಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಏಜೆನ್ಸಿಯಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅವಧಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಡಿಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಮೇ 1ರಿಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಕೂಡದು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕೂಡದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಧರಣಿ ನಿರತ ನೌಕರರು ಗುರುವಾರ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>