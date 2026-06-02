ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಲ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೃಥ್ವಿ ಪಿ.ತಳವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 107ನೇ (ಕೆಟಗರಿ) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈ. 1,769 (ಕೆಟಗರಿ) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಗಜೇಂದ್ರ 2,142ನೇ (ಕೆಟಗರಿ) ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ ಎನ್ 2295ನೇ, ಕಾರ್ತಿಕ ಕವಳೆ 2710ನೇ, ಓಂಕಾರ್ ಅಲ್ಲಾಪುರ 3441ನೇ, ಪ್ರತ್ಯುಷಕುಮಾರ 3715ನೇ, ಸುಮಿತ ರಾಠೋಡ 4302ನೇ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೊಬ್ಬೂರ 4344ನೇ, ಪ್ರೀತಮ ಹರಸೂರ 4515ನೇ, ಸಿಮ್ರನ್ಬಾನು 5713ನೇ, ರಾಕೇಶ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ 6743ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ 8381ನೇ, ಚನ್ನಬಸವ ಕೊರಳ್ಳಿ 12138ನೇ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ 16774ನೇ, ವಿವೇಕ ಹಿರೇಮನಿ 17578ನೇ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಡಗಿ 17321ನೇ, ವೈಭವಿ ಹಿರೇಮಠ 20238ನೇ, ಸಮರ್ಥ ಕಡಣಿ 27014ನೇ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ 28512ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಟೀಕಾರ 20ನೇ, ಶುಭಂ ರಾಠೋಡ 156ನೇ, ಮುರಳಿ ಚವ್ವಾಣ 998ನೇ, ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಜುನ್ 562ನೇ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಳಬಾ 1827ನೇ, ಪೂಜಾ ಜೆ.ಎಸ್. 7040ನೇ, ವೈಷ್ಣವಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 7075ನೇ, ಶಶಿ ಕುಮಾರ ಭೀಮರಾಯ 7403ನೇ, ವರುಣಕುಮಾರ 7556ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದರೆ ಎನ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹಾಗೂ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಬಿಆರ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ 255 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ದೇವರಕಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ