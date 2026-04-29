‘ಓದು, ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಕಾರಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಲ್. ಕಾಡದೇವರಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 2,000 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 90 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಿಂದಲೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಪಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಂಘದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಗಣಪತಿ ಸಿಂಧೆ, ಪರಮಾನಂದ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರಾಜಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಾನಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸುರೇಶ ಜಂಗೆ (ಸಲಹೆಗಾರ), ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ (ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ), ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಫರಹೀನ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ದಾನಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಸಾವಿತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ರಾಜಶ್ರೀ (ಖಜಾಂಚಿ), ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅರವಿಂದ, ವಿನೋದಕುಮಾರ, ಸಯ್ಯದ್ ಸರಮತ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ಭೀಮರಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>