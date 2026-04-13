‘ಬದುಕಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಔಷಧವೇ ಇಲ್ಲ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಔಷಧವೇ ಇಲ್ಲ; ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬರೀ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಷ್ಟೇ ಇವೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ’ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕಿಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಛಲ ಯಾಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ? ನಾಟಕ, ಕಲೆ, ಆಟ–ಓಟದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು–ಯುವಜನರು ವಿಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು, ಸಾವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಬದುಕು–ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಂಗಭೂಮಿಯು ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನವರಸಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವ, ಹೊರಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಳುವಾಗ ಅಳಬೇಕು, ನಗುವಾಗ ನಗಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಅಳುವಾಗ ನಕ್ಕರೆ, ನಗುವಾಗ ಅತ್ತರೆ ಅದು ಮನೋವೈಕಲ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲಿನ ದುಃಖ, ಆವೇಗ, ಏಕಾಂತ, ಮನೊರೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಜಾತಾ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟ್, ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ಕುಡಿತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬದುಕನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ, ಮಕ್ಕಳು–ಯುವಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ನಶೆಗಳು. ಆದರೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ವಾದ ನಶೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆಸುವ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಶ್ಚಟಗಳತ್ತ ವಾಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರನ್ನು ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ 80 ಮಕ್ಕಳು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶರಣಬಸವ ವಿವಿ ಕುಲಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾಕಾ, ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜಶೇಖರ ಬಸನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರು ಸಂಗೀತದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ–ನುಡಿಸಿ ರಂಗಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಂಗಾಯಣ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ‘ಕಾಲಚಕ್ರ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-34-1643485108</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>