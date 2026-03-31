‘ಗಣಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ರಾಣಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಗಣಿತವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ರಾಣಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗಣಿತವಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಬಿಎನ್ ಸಮಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ 'ಎಐ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲುಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್' ಕುರಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಗಣಿತ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 2ನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಗಣಿತ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಲಸಚಿವ ಮಿರ್ ವಿಲಾಯತ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡೀನ್ ಜಮಾ ಮೂಸ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲುಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯವು ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಿಸ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅನೂಪ್ ದೇಸಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 275 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಜುಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಸನಾ ಇಜಾಜ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಷೀರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>