25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶಹಬಜಾರ್ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತರಹೇವಾರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಕೊಡ್ಲಾ, ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೆನೆದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿರಿಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಗುರುವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಮದಾರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ನೀಲಕಂಠ ಕಣ್ಣಿ, ಸಾಗರ್, ಹೊಸಮನೆ, ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಭಂಗೂರ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಶಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-34-1681581595</p>