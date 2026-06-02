ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಶುರು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆಇಟ್ಟರು. ಸುದೀರ್ಘ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿತು. ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲವರ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಎದುರು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ– ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ವಿತರಿ ಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಊಟ: ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಕರಣೆ, ಅನ್ನ, ಸಾರು ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯೂ ತರಹೇವಾರಿ ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೂ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-34-1849417345</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>