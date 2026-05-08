ಕಲಬುರಗಿ: 'ಈ ಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಲಶಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಹಾಗೂ ಟಿಸಿಎಸ್ ಐಒಎನ್ ಕಂಪನಿಯು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಮೇ 9ರಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಟಿಸಿಎಸ್ ಐಒಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಂಡ್ಯದ ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ಐಒಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದರೂ, ಸಂದರ್ಶನ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಟಿಸಿಎಸ್ ಐಒಎನ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನೀಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸುವ, ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ, ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ, ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹13 ಸಾವಿರ ಶುಲ್ಕ ಇರಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಜಿ.ರಕರಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-34-953313090</p>