‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಇಂದಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ಲಂಡನಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯ' ಸಂಘಟನೆಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ 'ಮನುಷ್ಯತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಮುದಾಯ 50 ಜಾಥಾ' ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಶನಿವಾರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಸಮುದಾಯ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮರೆತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕುಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯ ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾಟಕ, ಕಲೆ ಸಂಘಟಿಸಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಚ್ಕೆಇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿಲಗುಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುರಾಣ, ನಾಟಕಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಾಂತಾ ಅಷ್ಠಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ, ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರಯ ಇಕ್ಕಳಕಿ, ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಜಾತಾ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಸಂಚಾರ ತಂಡದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 'ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ' ನಾಟಕ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ವೈ.ಡಿ.ಬದಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ, ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಬಳಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವಾದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-30-1297894368</p>