‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಮೊದಲ ಗುರು; ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡನೇ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರುವಾದರೆ, ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಂತೆ' ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಫಜಲಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗೆ' ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದೆ– ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತೂಕದ ಮಿದುಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿದುಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯವರು ನೀನು ವೈದ್ಯನಾಗು ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು, ನಾನು ವೈದ್ಯನಾದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಗಿಂತ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ದೂಡುವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಯುವಕರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2.72 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರೇ ಹೆಚ್ಚು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೋಭಾ ಜಿ. ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಯೋಜಕ ಅಫಜಲಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಭುದೇವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ. ಬಸವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-34-1789208185</p>