‘ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಕಾಳಗಿ: 'ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ದುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಂಬರಾಯ ಹಾಗರಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ, ಶಾಂತಲಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಾಗೇಶ ತಿಮ್ಮಾಜಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯನೂರ, ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಬೀರಲಿಂಗ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಧೋಂಡಿಬಾ ನಿಕ್ಕಂ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>