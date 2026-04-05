ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸಾಹತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ನಾಸಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸಾಹತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಸ್ಆರ್ಎನ್ ಮೆಹತಾ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪ್ರೀತಂ ಮೆಹತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 31 ದೇಶಗಳ 23,919 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 6 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಪೈಕಿ ಆರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಒಎ ಎನ್ನುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆರ್ನಾ ಉತ್ತರಕರ್, ಅನ್ಶಿಕಾ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರವೀರ್ ದತ್, ಶ್ರೀಪಾದ ರೆಡ್ಡಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಕೊರಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೂನ್ 4ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಕೋರ ಮೆಹತಾ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬನಶಂಕರಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>