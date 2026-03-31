ಕಲಬುರಗಿ: 'ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಉಮಾ ರೇವೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಚ್ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದೇವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊಡಮನಿ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಘದ ಬೀದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಎಸ್., ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಕಾಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸನ್ಮಾನಿತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಅಶೋಕ ಬೂದಿಹಾಳ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ರಾಜ್ ಪತ್ತಾರ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಐ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ, ಭಗವಾನ್ ಬಿರಾದಾರ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>