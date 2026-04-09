ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿ. ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರಾದ ಸುಷ್ಮಾವತಿ ಎಸ್. ಪೂಜಾರಿ, ಡಾ.ಪ್ರೇಮಾ ಅಪಚಂದ, ಆಯಿಶಾ ಪಟೇಲ್, ಡಾ. ಸೀನ್ ಖತೀಜಾ, ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗಾರ, ಡಾ. ಭಾಗೀರತಿ ಗುಡ್ಡವಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಕಾಶ ಮೋರಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರುಣಕುಮಾರ ಲೋಯಾ, ಶಾಂತಾ ಅಷ್ಟಗಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂ., ಗುಂಡಣ್ಣ ಪದ್ಮಾಜಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ, ಸಂತೋಷ ಹುಂಪಿ, ಜ್ಯೋತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪದ್ಮರಾಜ ರಾಸಣಗಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್., ರೂಪಾಲಿ ರಾಠೋಡ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಧನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>