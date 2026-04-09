‘ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ’

ಕಲಘಟಗಿ: 'ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಡಾನಾ ಆನಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೋಡಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೇಜರ್ ಶಫೀಕ್ ಶೇಖ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಡಳ್ಳಿಯ ಡಾನಾ ಆನಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ. ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶೆಡ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಸ್ಆರ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಈಗ ದುಮ್ಮವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಸಜ್ಜನ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಎಂ ಹುಡೆದಮನಿ, ಸಿಆರ್ ಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ ರೆಡ್ಡರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಸಿನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಮಾ ಹಂಪಣ್ಣವರ, ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>