‘ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ’

ಕಾಳಗಿ: 'ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾ ದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಏನೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಕಲೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಛಲದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಆನಂದ ರಟಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂತ್ವನ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಭಿಲಾಷ ಎಸ್.ಮರಿಯಪ್ಪ, ವಿನಯ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಗನಜ್ಯೋತಿ ಪ್ಯಾರಕಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಕಟಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ, ವೇದಪ್ರಕಾಶ ಮೋಟಗಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ರಟಕಲ್, ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ, ಜೈಪ್ರಕಾಶ ಗುಡುಬಾ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಳೇರ, ದತ್ತು ಗುತ್ತೇದಾರ, ಗೌರಿಶಂಕರ ವನಮಾಲಿ ಇತರರಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿ ರಾಣಿ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಹಣಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>