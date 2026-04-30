ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ

ಕಾಳಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ (ಮೇ 1) ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಣಿವೀರಪ್ಪ ನಾಗೂರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 110 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 165 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, 125 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತದಾನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಮೇದುವಾರರು: ಬಸವಂತರಾಯ ರಾಜಾಪುರ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಾಧರ ಸಾವಳಗಿ ಅರೆಜಂಬಗಾ ಶಾಲೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಬಂಡಿ ಕೋಡ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಕಾಳಗಿ ಶಾಲೆ, ಮಹ್ಮದ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ತೊಂಚಿ ಶಾಲೆ, ಪಿತಾಂಬರ ಹುಲಸಗೂಡ ಶಾಲೆ, ಸಂತೋಷ ಮುಕರಂಬಾ ಶಾಲೆ, ತಾಹೇರ ಪಟೇಲ್ ಗೋಟೂರ ಶಾಲೆ, ಗೀತಾ ಬೆಡಸೂರ (ಕೆ) ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆ, ಜಯಶ್ರೀದೇವಿ ಕೋರವಾರ ಶಾಲೆ, ಸಾವಿತ್ರ ಕಣಸೂರ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆ