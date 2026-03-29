ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕಂಪ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಚೌಕಿಮಠ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಶಾಲೆಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇದ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ವಟುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೋಸೇವೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಜೇನು ಕೃಷಿ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವ ಜಂಗಮ ವಟುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ ಏ. 21ರ ವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ಮೊ: 88809 58883, 94806 06291ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣ ಚೌಕಿಮಠ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಶಾಲಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-25-1278852051</p>