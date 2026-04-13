8 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 16 ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಕಮಲಾಪುರ: 'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು 16 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾನುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಡ್ಡನಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ, ಮೆಹಬೂಬ ಮಡಕಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ರಾಜೇಶ್ವರ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜೀವಣಗಿ, ಸುಧಾಕರ ವಾಲಿ, ರಾಚಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವರಾಮ, ಸುಮಿತಾದೇವಿ, ವಾಮನರಾವ ರಾಠೋಡ್, ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುತ್ತೇದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ವರ, ರೇಖಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರೇಮಿಳಾ, ಮನೋಹರನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಟ್ಟು 8 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ, 2 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿವೆ. ಏ. 14 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 19 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ವಡ್ಡನಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>