‘ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ನೀಡಿ’

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ನೀಡಿದಾಗ ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಘದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಮಾಸಿಕ ರಜೆ ದೊರೆತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನಿತಾ ಪೂಜಾರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಂದು ದಿನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜರುಗಿತು. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಾಮದೇವ, ಶಿವಪ್ಪ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಬೀರಲಿಂಗ, ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಅನುದೀಪ್, ಸುನಿತಾಕುಮಾರಿ, ಲತೀಫಾಬೇಗಂ, ಎಚ್. ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಜಿಪಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಂಗರಾಜ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲ್ಲೂಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>