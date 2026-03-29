‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ’

ಕನಕಗಿರಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತನುಶ್ರೀ ಟಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂಪಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಗ್ಗಳಶೆಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಜರಂಗಬಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕಿ ನಫೀಸಾ ಬಾನು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಎ., ವೀರೇಶ ಕೆಂಗಲ್, ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮ ಟಿ.ಆರ್., ಅಮರೇಶ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ಫರ್ಹಾನ್ತಾಜ್, ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದಕಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೀತಾ, ಚೈತ್ರಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವಿಜಯ್ ಸರೋದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿವಿ ಮಟ್ಟದ ಕೊಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇಘನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಹುಸೇನಬಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರತ್ನಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>