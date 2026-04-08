ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ

ಕನಕಪುರ: ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿನ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 36 ತಂಡಗಳ 72 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧವೊಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ವಿನಾಶದ ಸಂಕೇತ. ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಶಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾದ ಸರಣಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿದಾಗ, ಶತ್ರುಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ, ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ, ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಧಮನಗೊಳಿಸಲು, ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಯುದ್ಧವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಅಂಕಣಕಾರ ಎನ್.ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಾಮನಗರದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ.ಬಿ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಶಾಂತಲಾ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>