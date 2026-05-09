ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಧೀಂ ಧೀಂ ತನ...

<p>ಸರ್ಜಾಪುರ(ಆನೇಕಲ್): ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ತನ... ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು ಜೀವಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ವೀರಗಾಸೆ, ತಮಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾತಂಡಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೆಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಗೀತ ಗಾಯನ, ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ತಂಡದವರು ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ, ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ತಂಡದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಶ್ವೇತಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪರ ನೃತ್ಯ, ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸಂತೋಷ್ ತಂಡದವರು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗಡಿನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಲು ಜೀವಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಜನಪದ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕಲೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಗಡಿನಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶತಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳೀಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪದದ ಸೊಗಡನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-15-1079013315</p>