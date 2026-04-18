ಕಸಾಪ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (ಕಸಾಪ) 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ, ಕಾವ, ಜಾಣ ಮತ್ತು ರತ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜ.30ರಿಂದ ಫೆ.1ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 13 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 996 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. 'ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೇಶ' ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 414 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 339 ಮಂದಿ (ಶೇ 81.88) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾಜು ಗುರುವ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ , ಅಥರ್ವ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಹಲಕಿ ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಕಾವ' ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 367 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 253 ಮಂದಿ (ಶೇ 68.94) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮು ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ರಘುವೀರ್ ಎಂ.ಎನ್. ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್, ಧನ್ಯ ಎಚ್.ಯು. ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಜಾಣ' ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 30 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 22 ಮಂದಿ (ಶೇ 73.33) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕಿತಾ ಹನುಮಂತ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ತನ್ವೀರ್ ನ. ಮುಜಾವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚೂರಿ ಮಾತನವರ ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ರತ್ನ' ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 52 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಶೇ 76.92) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾತನವರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಿತ್ಯಾ ಹರೀಶ ಕಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಕಿತಾ ಲಹರಿ ಎಂ.ಎನ್. ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ www.kasapa.in ಮೂಲಕ ಸಹ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಕಸಾಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 080 26612991 ಅಥವಾ 22423867</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>