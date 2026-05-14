ಉಚಿತ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶಿಬಿರ

ಕಾರಟಗಿ: ಯೋಗವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಲು ದಿವ್ಯವಾದ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ, ವೇಗದ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ದಿನದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಿ. ಎಚ್. ಶರಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೇ 12ರಿಂದ ಮೇ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಡಿ. ಜಿ. ಶಾರದಾ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜೂ. 21ರಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೂ. 21ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 11 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯೋಗಪಟು ಎಸ್. ಪಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಉಮಾ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಲಾವಣ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ವೀರೇಶಪ್ಪ ಚಿನಿವಾಲ, ಶರಣಪ್ಪ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ, ಉದಯಭಾಸ್ಕರ್, ಯಂಕೋಬ ಹೊಸ ಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಸ್ಕಿ, ಶರಣಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಘು, ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ ಎಡಿಗಿ ನಾಳ್, ರೂಪ ರಬ್ಬನಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>