‘ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ’

ಕಾರಟಗಿ: 'ಯಶಸ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ' ಎಂದು ಬೂದಗುಂಪಾ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2006-07ರ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರುವಂದನ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರಟಗಿಯ ಅಗ್ನಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ದೇವಿ ಆರಾಧಕ ಭೀಮೇಶಪ್ಪ ತಾತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೆನೆದು, ವಿವಿಧೆಡೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಅಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕರಾಟೆ, ರಾಜಶೇಖರ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿತ್ರಗಾರ, ರಾಮರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಸಾಯಿ, ಸೋಮಪ್ಪ, ಮಂಜುಳ, ಪಾರ್ವತಿ ಭಂಡಾರಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಮೌನೇಶ ನೆರಣಿ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಸಿಂಗನಾಳ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಲಸಮುದ್ರ, ಬಸವರಾಜ ಕಂಡ್ರೆ, ನಾಗರಾಜ ಲಡ್ಡಿನ , ನಾಗನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಬೂದುಗುಂಪ, ಶಾಂತ, ವಿದ್ಯಾ ಎಂ. ಪಿ. ವೀರಮ್ಮ, ಜ್ಯೋತಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಕೌಟರ, ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>