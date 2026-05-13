ಕಾರಟಗಿ: ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯದು. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರುವ, ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಮೇಶ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜ್ಞಾನದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ತಾಯಿಯ ಋಣ ಎಂದಿಗೂ ತೀರಿಸಲಾಗದು' ಎಂದರು.

ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾರಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಗುವಿನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಬದುಕುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕರುಣಾಮಯಿಯೇ ತಾಯಿ. ತಾಯಿ' ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ತೊಂಡಿಹಾಳ ಅವರಿಂದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಖೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀಡಿ, ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜಾ ಪಂಪನಗೌಡ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-35-2035781304