ಶಾರದಾಗೆ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರಟಗಿ: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರದಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರಿಗೆ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-(ಎನ್ಎಸ್ಎ) 2026' ಮತ್ತು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ರಮಡಾ ಬೈ ವಿಂಡಮ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಶಾರದಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>