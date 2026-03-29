ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್‌ ವಿತರಣೆ

ಕಾರಟಗಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ ಸೇರಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಜಾನನ ಹಿಂದೂ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾ.21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಗಜಾನನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆಯೋಜಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹10 ಸಾವಿರ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಗೆದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ₹ 20 ಸಾವಿರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ₹ 5,100 ಮೊತ್ತದ 6 ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿತ್ಯ ಉಳೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎರೆಕ್ಯಾಂಪ್ನ 6 ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ವಿತರಿಸಿ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದರು.ಯುವಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>