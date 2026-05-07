‘ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಐ ಕಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯ’

ಕಾರ್ಕಳ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಹಸೀನಾ ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅನುದೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಎಡಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃತಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಐ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸತನದ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದೊರಕಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶಯದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರೋಶನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>