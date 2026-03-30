ಕಾರ್ಕಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಮೆರಿಟ್, ಅರ್ಹ ಬಡವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆ ಸಿಇಒ ಡಾ.ಆನಂದ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೊಡುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎಂದರು.

ದಾನಿ ಕೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆ ಬತ್ತಿ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೋತಂತೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಒಳ್ಳೆತನ ಬದುಕಿನ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಭಯ, ಆತಂಕ, ಕೋಪ, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಪೈ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ದಾನಿ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ಸಿ. ವಂದಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260330-28-217032849