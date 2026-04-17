ಜಾನಪದ ಹೊರತಾದ ಕೋರ್ಸ್‌: ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವು ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಹಿ.ಚಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಕಲೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಜಾನಪದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ 2018–19ರಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ ಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪದವಿ ಪಡೆದವರ ವಿವರ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅದರ ನಿರ್ಣಯ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ವಿ.ವಿ.ಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>