ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಎಚ್ಕೆಇ ಸೊಸೈಟಿಯ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಪಿಯು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 598 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ವಿ.ಜಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಗಾಜಿಪುರದ ನಿವಾಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ–ಸವಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾಧನೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95.3 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ನಿತ್ಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಠವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸವಿತಾ ಪಾಠ ಓದಿಕೊ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.