<p><strong>ಕೊಟ್ಟೂರು (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಡಿ.ಎಂ.ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ತಲಾ 598 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ಹಲವರು ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p><p>ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೃಷಿಕ, ತಾಯಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗೃಹಿಣಿ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶೇ 78.24 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಲಭಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶೇಖರಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80.32 ಅಂಕ ಲಭಿಸಿತ್ತು.</p>