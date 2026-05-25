ಪದವಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ (ಎಐಯುಜಿಎಸ್ಇಇ) ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತೆ: 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿ.ಟೆಕ್, ಬಿ.ಇ.) ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಬಿಡಿಎಸ್, ಬಿಎಎಂಎಸ್, ಬಿಎಚ್ಎಂಎಸ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ (ನರ್ಸಿಂಗ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 31-05-2026
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/AIUG1

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಷಿಪ್

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ಸಿಬಿಪಿಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತೆ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಲಿಂಗತ್ವ, ಆಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 25,000 ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 31-05-2026
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ: fellows@cbps.in

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/CBPS1

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಹತೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಡಿಸೈನ್, ಸಸ್ಟೇನಬಿಲಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಎಂಯುಎಸ್ಎಟಿ) ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಿಂದ 80ರವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ: 30-05-2026
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್

ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/MUSCASP1