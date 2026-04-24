ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು...

l 'ಕೆ–ಸೆಟ್', 'ನೆಟ್' ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಇದೆ. ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಸಿಂಧು ಎನ್.ಸುರೆಬಾನ್, 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಗಣಿತ ಪಿ.ಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕವಿವಿ</p>.<p>l 'ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್' ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆ–ಸೆಟ್, ನೆಟ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಇದೆ. ಬೋಧಕನಾಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಆದಿತ್ಯ ಯಲಿಗಾರ, 9 ಪದಕ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಪಿ.ಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕವಿವಿ</p>.<p>l ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ಧೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಶ್ರೇಯಸ್, 9 ಪದಕ, ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜು, ಭಟ್ಕಳ</p>.<p>l ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೋಧಕಿಯಾಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಠಾಯಿನಿ, 8 ಪದಕ ಪ್ರಾಣಿವಿಜ್ಞಾನ ಪಿ.ಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕವಿವಿ</p>.<p>l ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಮಾಲಾ ಆರ್.ಮಾಡಳ್ಳಿ, 8 ಪದಕ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿ.ಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕವಿವಿ</p>.<p>l ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್.ಭಟ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪದಕ, ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಕಾಲೇಜು, ಕುಮಟಾ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>