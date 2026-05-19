ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಜೀವನ ಪಾಠ

ಕಾರವಾರ: 'ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಜೋನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಬಿಯಾ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನ 'ಒಲವಿನ ಗಾನ' ಹಾಗೂ ಹನಿಗವನ 'ಹನಿಮುತ್ತು' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕವನಗಳು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಓದು, ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೆಂಟ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತರುವುದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕ ಆರ್.ಜಿ. ಗುಂದಿ, 'ಕವನಗಳು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ ಬದುಕಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ, 'ಕುರಿಯನ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೇಮಾ ಟಿ.ಎಂ.ಆರ್, ಜೆ.ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃತಿಕಾರ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಕುರಿಯನ್, ವಿಷ್ಣು ಪಟಗಾರ, ದಿನೇಶ ಕಿನ್ನರಕರ್, ಗಣಪತಿ ಗೌಡ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>