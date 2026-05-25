ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮೇ 29ರಿಂದ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗೋಡೆ, ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಚಾವಣಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ 'ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ 26ರ ಒಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷವೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದರ ಸದಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಯಿ ಕುವರಬಾಯಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದೇವಬಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೇವಲ ಕೊಠಡಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 63 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. 42 ಕಡೆ ಹೊಸ ಕೋಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 85 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶಾಲೆ ಗೋದಾಮುಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.

ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 16 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 53 ಕೊಠಡಿಗಳ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 11 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳು, ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೋದ ಮಹಾಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗೂರನಗರ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರಸ್ತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 5 ಶಾಲೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ, 6 ಶಾಲೆಗಳ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ 7 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ತೆರವು ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಬಂಗೂರನಗರ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜುಬೇದಾ ಶೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಕರ್ಣ ತಾರಮಕ್ಕಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ