ಸಿಗದ ಜಾತಿ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ: ಆರೋಪ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿವಾರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ 2014ರಿಂದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿವಾರ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 'ಕಿರ್ತಾಡ್ಸ್' ವಿಭಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಹೊಣೆಹೊಂದಿದ್ದು, ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಡೆದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂ., ಶರತ್ ಅಮೈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>