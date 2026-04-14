ಮೇ 1ರಂದು ‘ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್’

ಕಾಸರಗೋಡು: ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾದೂಗಾರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮುದುಕ್ಕಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಗೀತ-ಜಾದೂ-ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇ 1ರಂದು ನಗರ ಬಳಿಯ ಚೆಟ್ಟುಂಗುಳಿ ರಾಯಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ಆರ್.ರವಿಶಂಕರ್, ಚಿತ್ರಾ ಅರುಣ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮುದುಕ್ಕಾಲ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪುನಃಶ್ಚೇತನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋ ಥೆರಪಿ, ಅನಿಮಲ್ ಥೆರಪಿ ಒದಗಿಸಲು ₹ 121 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೈಯಲ್ಲಿ ಐಎಆರ್ಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ₹ 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಜು ಕಣ್ಣನ್, ಪ್ರದೀಪ್ ನಾರಾಯಣನ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>