ಕಟೀಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತೋಪಕರಣ

<p>ಮೂಲ್ಕಿ: ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹೋದರರು 60 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಲೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಮದ್ದಲೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಟೀಲು ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಪುರಾತನವಾದುದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ. ಕಲಾಪ್ರಿಯಳಾದ ಕಟೀಲಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಈ ವಾದ್ಯಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಾನಿಗಳಾದ ವಾಸುದೇವ ರಾವ್, ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಾವ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಜಯಕುಮಾರ ಮಯ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಶಿಕ್ಷಕ ವಾಸು ಮಾಸ್ತರ್, ಕಟೀಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ದಯಾನಂದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-29-263088164</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>